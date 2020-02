Il Napoli commenta sul sito ufficiale: “Rigore sacrosanto non concesso” (Di domenica 9 febbraio 2020) Il Napoli ha commentato la gara degli azzurri sul proprio sito ufficiale. “Il Lecce vince al San Paolo per 3-2 e conquista i 3 punti a casa nostra dopo 22 anni dall’unico precedente successo in Serie A. La partita ha una fisionomia a compartimenti stagni. Nei primi 25 minuti c’è solo il Napoli, con il Lecce che tinge di giallorosso il fortino e resiste alle occasioni nette che hanno Milik e Zielinski. La dura legge del gol impone che solitamente il destino si faccia beffe dall’altro lato. E capita proprio così con Lapadula che alla mezzora mette dentro l’1-0 leccese. Nel primo sussulto della ripresa il Napoli la rimette dentro con il tap in di Milik su cross di Insigne: 1-1. Ma è la giornata di Lapadula che stavolta stacca di testa nel cuore dell’area e segna la sua doppietta. Poi è un assalto azzurro, con un rigore sacrosanto non concesso a Milik. ... calciomercato.napoli

