I Cesaroni in streaming su Amazon Prime Video (Di domenica 9 febbraio 2020) La storica fiction italiana "I Cesaroni" in streaming su Amazon Prime Video Cresce a dismisura il catalogo italiano di Amazon Prime Video. La piattaforma streaming, lanciata ufficialmente nel nostro paese 4 anni fa, è diventata una realtà sempre più vicina al cugino Netflix e vanta negli ultimi anni diverse prestigiose collaborazioni con lo spettacolo italiano. Tra le recenti uscite “Celebrity Hunted”, “Ferro” il documentario di Tiziano Ferro e prossimamente “Vita da Carlo” la sitcom di e con Carlo Verdone. Dal 1 febbraio sono arrivati in streaming su Amazon Prime Video anche “I Cesaroni”. Disponibili su Prime Video Italia le 6 stagioni della storica fiction italiana con Claudio Amendola, Elena Sofia Ricci, Antonello Fassari, Max Tortora, Alessandra Mastronardi e Matteo Branciamore.I Cesaroni in streaming su Amazon Prime Video Italia, il ... spettacoloitaliano

AlbertoFuschi : I Cesaroni in streaming su #AmazonPrimeVideo. I fan della serie sognano una futuro ritorno con una produzione… -