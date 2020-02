Farnesina:Ue segua Zaki.AI:persecuzione

Il ministro Di Maio, per il tramite dell'ambasciata d'Italia al Cairo, segue da vicino e fin dal primo momento il caso dello studente egiziano Patrick George, arrestato al Cairo. L'Italia, si apprende da fonti della, ha chiesto l'inserimento del caso all'interno del meccanismo di 'monitoraggio processuale' coordinato dalla delegazione Ue in loco. Intanto si mobilita Amnesty che replica al governo egiziano:"ricercato come migliaia di attivisti", ma il suo caso non sarà ignorato.E'""(Di domenica 9 febbraio 2020)