Fantacalcio voti e pagelle, anticipi 23a giornata 2019-2020: confronto Gazzetta e Corsport (Di domenica 9 febbraio 2020) Le pagelle degli anticipi della 23a giornata, Fiorentina-Atalanta, Torino-Sampdoria, Verona-Juventus, con la rassegna stampa di Gazzetta e Corriere dello Sport. Doppio Ramirez (+6), gol e assist per Quagliarella (+4), 10a gara in gol per Ronaldo, ma il Verona prevale con Borini e Pazzini. Rosso a Izzo, -3 per Sirigu. fanpage

Fantacalcio voti Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Fantacalcio voti