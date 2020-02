Elezioni Irlanda, spoglio in corso, sfida a 3 all’ultima scheda (Di domenica 9 febbraio 2020) spoglio delle schede in corso in Irlanda all'indomani delle Elezioni legislative, con la prospettiva di una gara all'ultima scheda per la spartizione dei 160 seggi del Dáil Éireann, la camera bassa, data la situazione di quasi parità tra tre partiti indicata dagli exit polls. Con un margine di errore dell'1.3%, l'exit commissionato dalla tv irlandese RTÉ e altri media indica che il partito di centrodestra Fine Gael del premier Leo Varadkar al 22,4% dei voti, seguito dalla sinistra nazionalista del Sinn Fein al 22,3% e dal Finna Fáil, a sua volta centrodestra, al 22.2%.Le urne delle 39 circoscrizioni sono state aperte alle ore 9 locali di stamane ed i risultati non sono attesi prima di domani. Malgrado la quasi parità tra i tre partiti in termini percentuali, la distribuzione dei seggi deve tenere conto di un sistema proporzionale con "voto singolo trasferibile", che prevede ... ilfogliettone

