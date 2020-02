Egitto, il ricercatore Zaki torturato per 7 ore Gli amici a Bologna: «Ti aspettiamo Patrick» (Di domenica 9 febbraio 2020) Patrick George Zaki arrestato al Cairo mentre andava a trovare la famiglia. Sette ore di interrogatorio. Oggi l’incontro con avvocati e familiari. La Farnesina segue il caso corriere

lauraboldrini : Tortura, elettroshock, leggo che avrebbe subito cose terribili Si faccia tutto il possibile per avere informazion… - demagistris : Solidarietà a Patrick George Zaky,attivista politico,ricercatore egiziano,studente all’università di Bologna,arrest… - vladiluxuria : Patrick George Zaki, ricercatore all’università di Bologna e attivista per i diritti lgbt, scomparso in Egitto dove… -