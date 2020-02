Droga in Valle Caudina, segnalate quattro persone (Di domenica 9 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoIn Airola (BN), militari del Nucleo Operativo e Radiomobile segnalavano all’Ufficio Territoriale del Governo in qualità di assuntori di sostanze stupefacenti due ragazzi, di anni 27 e 26, trovati in possesso, a seguito di perquisizione veicolare, di 2 dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Segnalata in qualità di assuntrice di sostanza stupefacente anche una 31enne trovata in possesso di 2 dosi di cocaina, gr. 0.5 di marijuana e gr. 0.5 di hashish. Le sostanze stupefacenti venivano sottoposte a sequestro amministrativo. In Paolisi (BN), militari del Nucleo Operativo e Radiomobile segnalavano all’Ufficio Territoriale del Governo in qualità di assuntore di sostanze stupefacenti un 37enne della provincia di Avellino, trovato in possesso di 2 dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina. La sostanza stupefacente veniva sottoposta a sequestro ... anteprima24

