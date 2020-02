Corsport: Callejon riparte dalla panchina (Di domenica 9 febbraio 2020) Callejon è agli sgoccioli della sua esperienza in azzurro, scrive oggi il Corriere dello Sport. L’attaccante spagnolo che ha rappresentato un punto di riferimento per il Napoli fin dal suo arrivo potrebbe lasciare al termine di questa stagione, il suo contratto infatti e in scadenza e non si intravedono spiragli per il rinnovo. La parabola discendente forse è già cominciata, oggi in campo Callejon dovrebbe lasciare il posto da titolare a Politano, l’ex Inter arrivato a gennaio proprio come sostituto dello spagnolo per la prossima stagione. Callejon riparte dalla panchina, gli è successo così poche volte che sa d’incantesimo frantumato, consente che inizi il processo di rielaborazione e che l’eredità venga consegnata a Matteo Politano, che a lui è simile e da lui è diverso, perché si fa in fretta a chiamarle tutte ali. «Per me è un sogno essere qui, in questo ... ilnapolista

