Coronavirus, ricoverati due bambini, 4 e 8 anni. (Di domenica 9 febbraio 2020) L’ultima notizia riguardante l’epidemia del Coronavirus, riguarda due bambini, uno di 4 e uno di 8 anni, che sono stati ricoverati questa mattina all’ospedale Spallanzani di Roma, la struttura sanitaria che si sta occupando della cura contro il virus. I due bambini si trovavano a Cecchignola e fanno parte del gruppo di persone in quarantena che da Wuhan, è stato riportato in Italia con un aereo militare. I medici dello Spallanzani, hanno ricoverato i due bambini in via precauzionale per sospetto di Coronavirus, poiché entrambi avevano la febbre. I test sul bambino di 4 anni sono già stati effettuati e i risultati hanno dato un esito negativo, mentre si è ancora in attesa dei risultati dei test del bambino di 8 anni. La paura è stata molta, poiché un cittadino italiano che si trovava a Cecchignola, è risultato positivo al Coronavirus ed è ricoverato all’Istituto ... bigodino

