Calcio a 5 | Sanniti Five Soccer corsari sul campo del Calvi

Benevento – Torna il sorriso in casa Sanniti Five Soccer. In quel di Calvi la truppa giallorossa dei mister Pellegrino e Bovio batte la squadra di casa con un secco 3-1. E' arrivata dunque la reazione richiesta in settimana dai mister ai ragazzi, e puntualmente la squadra beneventana risponde presente, rialzandosi cosi dopo le due sconfitte casalinghe subite contro Palazzisi e Frasso Telesino e continuando quindi la propria rincorsa alla zona Play-Off. Sanniti che scendono in campo con Repola fra i pali e con Di Nunzio (per la prima volta in campo dal primo minuto e ottima prova la sua), Lepore, Lanni, Della Marca a completare il pacchetto dei calcettisti di movimento; entrano a partita in corso anche Luciani L., Marotti e De Toma. Dopo una prima fase di studio al 12' sono i Sanniti a passare in vantaggio grazie alla marcatura di Della Marca

