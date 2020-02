Bianca Gauccero osa con l’abito scollato a Sanremo 2020 anche senza seno rifatto (Foto) (Di domenica 9 febbraio 2020) Non poteva mancare Bianca Guaccero al festival di Sanremo 2020 in coppia con Enrico Ruggeri per dare appuntamento al prossimo sabato, 15 febbraio, con il loro programma, Una storia da cantare. Sanremo è Sanremo ha commentato anche lei sui social tra una esibizione e l’altra, e Sanremo è anche moda: cosa ha indossato la conduttrice? Un abito con una scollatura profondissima sul davanti. Bellissima Bianca Guaccero ma non possiamo dire che ci ha mozzato il fiato, forse perché siamo abituati a vederla sempre perfetta con gli outfit che propone a Detto Fatto, forse perché la scollatura proposta ieri sera l’abbiamo vista e rivista anche in questo festival, forse perché l’abito scendeva un po’ troppo piatto sul davanti. Complimenti a lei che non ha ceduto al chirurgo plastico, che anche se spesso ripete quali sono i suoi “difetti” li mostra con orgoglio, perché non dobbiamo essere tutte ... ultimenotizieflash

