Alle 21 l'imperdibile epilogo di The Witcher 3: Hearts of Stone protagonista della nostra live (Di domenica 9 febbraio 2020) Anche per questa sera sono in programma le imperdibili dirette di Eurogamer.it e in questo caso continuiamo e arriviamo alla fine dell'avventura di Geralt di Rivia che ci mette di fronte agli imperdibili personaggi di Gaunter O'Dimm e Olgierd von Everec.Oggi torniamo a concentrarci su Hearts of Stone, l'espansione dell'acclamato The Witcher 3.Hearts of Stone è la prima espansione del gioco di CD Projekt RED. Nel DLC il protagonista della serie Geralt di Rivia entra in contatto con il misterioso Gaunter O'Dimm e Olgierd von Everec, un nobile maledetto.Leggi altro... eurogamer

chetempochefa : ?? Domani a #CTCF, direttamente da #Sanremo2020, avremo con noi Achille Lauro, che ci regalerà una nuova imperdibile… - chetempochefa : ?? Direttamente da #Sanremo2020 domani a #CTCF avremo con noi #AchilleLauro con una nuova imperdibile performance di… - chetempochefa : ?? Pronti? Dopo #Sanremo2020 domani a #CTCF con @fabfazio su @RaiDue vi aspetta un imperdibile doppio appuntamento c… -