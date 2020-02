Verona-Juve, Sarri sostituisce di nuovo Higuain: il Pipita non gradisce e reagisce (Di domenica 9 febbraio 2020) Gonzalo Higuain non ha gradito la sostituzione durante Verona-Juventus: al 59' il Pipita è stato richiamato in panchina da parte di Maurizio Sarri per lasciare spazio a Paulo Dybala e ha reagito in maniera piuttosto stizzita mentre usciva dal campo rivolgendosi proprio verso il suo allenatore. La stessa situazione si era verificata nella gara di sette giorni fa all'Allianz Stadium tra la Juve e la Fiorentina. fanpage

