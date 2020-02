Thailandia, sparatoria in un centro commerciale: “Almeno 12 morti”. Ad aprire il fuoco un soldato (Di sabato 8 febbraio 2020) Thailandia, sparatoria in un centro commerciale: “Almeno 12 morti” Nella giornata di oggi, sabato 8 febbraio 2020, in un centro commerciale a Khorat, nel nord-est della Thailandia, c’è stata una sparatoria che secondo le prime informazioni fornite dalla polizia ha provocato “molti morti”, almeno 12. Secondo quanto si apprende, ad aprire il fuoco sulle persone presenti sul posto è stato un soldato thailandese. L’uomo è stato identificato nel sergente Jakkrapanth Thomma, che si è recato davanti al centro commerciale “Terminal 21” con un hummer militare, dove ha sparato con un’arma automatica. I media locali parlano di “almeno 12 morti”, ma le notizie sono ancora frammentarie. Al momento non si conoscono né le motivazioni di quello che sembra a tutti gli effetti un attentato, né se l’autore della sparatoria sia stato ... tpi

