Superbatterio New Delhi: ci sono 161 casi, i casi letali restano il 30% di pazienti con sepsi (Di sabato 8 febbraio 2020) Il dato è aggiornato al 3 febbraio ed è pubblicato sul sito dell'Agenzia regionale di sanita' (Ars) nel report settimanale dedicato alla diffusione del Superbatterio Ndm firenzepost

