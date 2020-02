Sanremo 2020, Morgan e Bugo squalificati in diretta: ecco cosa è successo – VIDEO (Di sabato 8 febbraio 2020) Sanremo 2020 fa le ore piccole. In occasione della quarta e penultima serata della settantesima edizione del Festival di Sanremo è accaduto un fatto che ha lasciato senza parole pubblico e il conduttore, Amadeus. Bugo e Morgan si sono “esibiti” (per modo di dire) con il brano Sincero. Sanremo 2020, Bugo scende dal palco Una volta chiamati sul palco, Bugo ha sceso la scalinata poco dopo il collega Morgan. Una volta iniziata l’esibizione, Bugo ha lasciato infuriato la scena dopo che il collega ha deciso, senza preavviso, di cambiare le prime strofe del brano: La tua brutta figura di ieri sera… ricordati chi ti ha portato su questo palco.Morgan View this post on Instagram Che vergogna, Morgan. #Sanremo2020 A post shared by Trash Italiano (@trash italiano) on Feb 7, 2020 at 5:07pm PST Bugo non ci sta e decide quindi di ... trendit

