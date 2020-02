Sanremo 2020, furto ai danni di Paolo Jannacci: rubato il portafoglio (Di sabato 8 febbraio 2020) Sarà un Sanremo 2020 sicuramente da dimenticare per Paolo Jannacci, che oltre ad un non brillantissimo piazzamenti della sua canzone Voglio parlarti adesso ha subito il furto del portafoglio durante una delle serate del Festival. Il cantante, figlio di Enzo Jannacci, ha infatti denunciato il furto nella serata di lunedì 3 febbraio, poco prima che anche una dipendente Rai rimanesse vittima dei ladri nella cornice della città ligure. A quest’ultima sono stati sottratti alcuni gioielli dalla sua camera d’albergo. Sanremo 2020: furto a Paolo Jannacci Il cantante milanese si sarebbe accorto del furto del portafogli poco dopo essere sfilato sul red carpet del Palafiori, dove si stava svolgendo la festa di Casa Sanremo con la presentazione dei concorrenti in gara al Festival: “Me ne sono accorto appena uscito dal Palafiori Ho fatto la denuncia. Prima del red carpet ce ... notizie

repubblica : Sanremo 2020, Bugo e Morgan, i testimoni: 'Morsi e sputi, una scena surreale' - repubblica : Sanremo 2020, Morgan dopo la squalifica: 'Bugo voleva liberarsi di me. Io sono stato buono, lui uno sciacallo' - LoredanaBerte : Verona 19/09/2016 - Reggio Emilia 19/09/2020 In molti mi chiedete perché non sarò all’evento “Una. Nessuna. Cent… -