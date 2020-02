Riccardo Guarnieri confessa: “Ecco cosa manca tra me e Ida Platano” (Di sabato 8 febbraio 2020) Riccardo Guarnieri su Ida: “La cosa che manca è il mio trasferimento a Brescia” Ida e Riccardo è la coppie del Trono Over più amata e il loro ritorno nel programma nella scorsa puntata ha fatto piacere a molti, ma ha anche fatto sperare il peggio per la loro travagliata storia d’amore. In un’intervista al settimanale Uomini e Donne Magazine Riccardo Guarnieri ha parlato di Ida svelando che manca ancora qualcosa per dire di aver fatto un ulteriore passo importante (dopo l’anello, ovviamente): “L’unica cosa che manca per migliorare ancora di più le cose è il mio trasferimento a Brescia. Tutto quello che ho progettato con Ida lo voglio costruire e me lo auguro di tutto cuore”. Ma cosa le manca di più di Uomini e Done? Riccardo ha scherzato dicendo che gli manca soprattutto Armando! Ida Platano, Trono Over. Parla Riccardo Guarnieri: ... lanostratv

