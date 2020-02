Prato, si finge vampiro per fare sesso. Studente a capo di una setta satanica (Di sabato 8 febbraio 2020) Diavolo, ma anche vampiro o lupo mannaro. Tramite un morso sul braccio, fidelizzava i suoi adepti e "allontanava le negatività". Il suo obiettivo era averli tutti in pugno con lo scopo ultimo di abusare sessualmente di maschi e femmine della setta. Riduzione in schiavitù e la violenza sessuale le accuse alle quali deve rispondere uno Studente 23enne. fanpage

