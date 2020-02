Paolo Jannacci la spara grossa: “J-Ax come Gaber per mio padre” (Di domenica 9 febbraio 2020) Paolo Jannacci al suo debutto sul palco di Sanremo ha dimostrato di avere ereditato geni buoni dal padre. E azzarda un paragone che fa discutere. Paolo Jannacci è la dimostrazione che non è mai tropo tardi. Il figlio d’arte è arrivato a Sanremo con un brano toccante in ricordo anche del padre. E ha azzardato … L'articolo Paolo Jannacci la spara grossa: “J-Ax come Gaber per mio padre” proviene da www.inews24.it. inews24

_the_jackal : Paolo Jannacci comunque è @herbertballeri #Sanremo2020 - IlContiAndrea : Dodici Big di mercoledì sera #Sanremo2020 Giordana Angi, Gabbani, Paolo Jannacci, Junior Cally, Elettra Lamborghin… - dangerovsfemale : RT @noivoielerose: Ecco chi era Paolo Jannacci. #Sanremo2020 -