Morgan e Bugo squalificati da Sanremo 2020: l'esilarante risposta di Elettra Lamborghini (Di sabato 8 febbraio 2020) Elettra Lamborghini, intervistata da Andrea Delogu e Ema Stokholma, per Radio Rai 2, a pochi minuti dalla sua esibizione sul palco del 'Festival di Sanremo 2020', ha raccontato le emozioni a caldo di una performance memorabile nonostante la tarda ora. La giovane interprete ha seguito, in diretta, la squalifica di Morgan e Bugo per defezione, lanciandosi in una battuta straordinaria:Morgan e Bugo squalificati da Sanremo 2020: l'esilarante risposta di Elettra Lamborghini 08 febbraio 2020 03:20. blogo

trash_italiano : RAGA STANNO DICENDO CHE MORGAN HA CAMBIATO IL TESTO DELLA CANZONE E BUGO È ANDATO VIA. #Sanremo2020 - rtl1025 : +++ Morgan cambia il testo della canzone, Bugo abbandona il palco +++ #Sanremo2020 #SanremoRtl102e500… - Enzo_Miccio : Inizia a diventar divertente Sanremo a quest’ora! Bisogna ringraziare Bugo la cui fuga ci ha salvato la vista dall’… -