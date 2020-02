LIVE Torino-Sampdoria Serie A, formazioni ufficiali e risultato in diretta (Di sabato 8 febbraio 2020) C’è voglia di riscatto per Torino e Sampdoria. Le due squadre si affrontano nel secondo anticipo della giornata numero 23 della Serie A 2019/2020. Sulla panchina granata ci sarà il debutto per Moreno Longo, che ha sostituito Walter Mazzarri dopo la sconfitta pesante di Lecce, mentre i blucerchiati di Claudio Ranieri vogliono tornare a fare punti dopo la sconfitta in casa contro il Napoli di lunedì scorso. fanpage

