LIVE MotoGP, Test Sepang 2020 in DIRETTA: comanda Pol Espargaró, Valentino Rossi 3°, Dovizioso 9° e Marc Marquez in attesa (Di sabato 8 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 03.38: Mancava solo lui all’appello e Marc Marquez lascia il box per iniziare il proprio lavoro con la Honda. 03.36: Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato: POS # RIDER GAP 1 44 P. ESPARGARO 1:58.989 2 36 J. MIR +0.144 3 46 V. Rossi +0.166 4 9 D. PETRUCCI +0.268 5 41 A. ESPARGARO +0.273 6 35 C. CRUTCHLOW +0.434 7 42 A. RINS +0.491 8 88 M. OLIVEIRA +0.657 9 4 A. DOVIZIOSO +0.714 10 21 F. MORBIDELLI +0.825 03.34: Si ridesta un po’ anche Fabio Quartararo, ora 11° a 0″934, preceduto dal compagno di team Franco Morbidelli (decimo a 0″825). 03.33: Dovizioso, alla decima tornata, porta il proprio limite a 1’59″703, con 714 millesimi di ritardo da Pol Espargaro. 03.32: Migliora Dovizioso, ma è 11° il ... oasport

