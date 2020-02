L’embargo sulle armi in Libia è una farsa (Di sabato 8 febbraio 2020) Fu imposto nel 2011 e da allora è stato violato in maniera sistematica in diverse occasioni e da diversi paesi, sotto il naso dell'ONU ilpost

