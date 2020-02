Christian De Sica e i debiti di gioco del padre: “Ero senza una lira, avevo i crampi per la fame” (Di sabato 8 febbraio 2020) Ospite della serata conclusiva del Festival di Sanremo 2020 è Christian De Sica. Negli ultimi anni, il figlio del grande Vittorio, ha rivelato alcuni aneddoti della sua vita privata che mai erano stati resi noti, come ad esempio il fatto che il padre fosse un grande giocatore d'azzardo e che i suoi inizi nel mondo del cinema furono tutt'altro che floridi. Dopo un lungo periodo di ristrettezze economiche per ripagare i debiti del padre, furono i cinepanettoni a ridargli sollievo. gossip.fanpage

