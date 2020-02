Bugo: “Morgan mi dato del figlio di p**a e mi ha detto che non valgo un caz*o” (Di sabato 8 febbraio 2020) Bugo oggi pomeriggio ha tenuto una conferenza stampa a Sanremo dove ha affrontato l’argomento “Morgan“. I problemi fra i due, come svelato dal cantante, sarebbero iniziati durante la serata delle cover. “Mi sono ritrovato la serata delle cover a fare una cover in una versione che neanche conoscevo. Chiedevo sempre ‘Cosa devo fare?’ aspettavo indicazioni perché non sapevo quale versione fosse stata scelta da Morgan”. Poi ha continuato: “Morgan ha iniziato ad insultarmi dandomi del figlio di *** ma io non ho mai replicato una volta, non è il mio stile. Perché ho fatto tardi a scendere le scale? Perché ero turbato. Lui è sceso, ma io non sapevo se scendere, così sono rimasto indietro. Poi sono sceso anche io. Prima mi aveva detto sei una mer*a, un dilettante, non vali un caz*o. Dopo ha cantato quel che ha cantato, io non sapevo niente: ... bitchyf

