Bologna, ruba e pesta passante. Poi il gambiano dice di avere problemi mentali (Di sabato 8 febbraio 2020) Federico Garau Lo straniero, fermato due volte a distanza di poche ore e colpito da semplici denunce a piede libero, chiede di poter essere sottoposto a delle verifiche di natura psichiatrica Furto in un supermercato di Bologna ed aggressione senza motivo nei confronti di un passante, colpito a calci e mandato a terra: fermato due volte a distanza di poche ore dagli uomini della polizia di Stato, tuttavia, il responsabile ipotizza problemi di natura psicologica alla base del suo agire e chiede agli inqirenti di poter essere sottoposto ad una verifica in tal senso. Il protagonista del duplice arresto con finale a sorpresa è un gambiano di 20 anni, il quale in entrambi i casi se la cava comunque con delle denunce a piede libero che gli permettono di tornare in circolazione. Secondo quanto riferito dalla stampa locale, che ha rivelato i pochi dettagli della vicenda, i fatti ... ilgiornale

antimo61 : RT @magicaGrmente22: Bologna Today. E'' finita con una doppia denuncia la giornata turbolenta di un cittadino gambiano 20enne, Ruba al s… - magicaGrmente22 : Bologna Today. E'' finita con una doppia denuncia la giornata turbolenta di un cittadino gambiano 20enne, Ruba a… - bolognatoday : Ruba al supermercato, poi picchia un passante: due denunce in poche ore per un 20enne -