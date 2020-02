Balestrate, l’estorsione del boss Scalici e la vittima terrorizzata (Di sabato 8 febbraio 2020) Nel corso di una intercettazione è stata messa alla luce la presunta estorsione che Alfonso Scalici avrebbe fatto nei confronti di un uomo di Mazara del Vallo. Scalici, presunto boss di Balestrate, è stato arrestato con l’accusa di associazione mafiosa ed estorsione. In manette anche Maurizio Conigliaro. La vittima, secondo le ricostruzioni dei Carabinieri di Monreale e di Partinico che hanno eseguito il blitz, avrebbe dovuto restituire la somma di 45 mila euro a Scalici. In passato l’uomo avrebbe acquistato da quest’ultimo un carico di droga e per questo ne era ancora debitore. Scalici ha provato in tutti i modo di ottenere quei soldi. Alla fine però avrebbe iniziato a usare toni duri, fino a progettare il ferimento, o addirittura l’omicidio dell’uomo come punizione esemplare. Per questo, secondo quanto sostenuto dai Carabinieri, Scalici aveva assoldato un ... direttasicilia

