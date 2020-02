Virus,Fed: possibili rischi globali

Virus,che ha portato alla quarantena in Cina e alla sospensione dei viaggi in entrata e in uscita dal Paese,"potrebbe portare a sconvolgimenti in Cina che si ripercuoteranno sull'economia globale". Lo scrive la Fed nel rapporto semestrale sulla politica monetaria. "I recenti indicatori forniscono timidi segnali di stabilizzazione.Il rallentamento globale dell'industria manifatturiera e del commercio sembra essere vicino alla fine,ma le possibili ripercussioni dovute al coronaVirus in Cina sono un rischio"(Di venerdì 7 febbraio 2020) La recente comparsa del corona,che ha portato alla quarantena in Cina e alla sospensione dei viaggi in entrata e in uscita dal Paese,"potrebbe portare a sconvolgimenti in Cina che si ripercuoteranno sull'economia globale". Lo scrive la Fed nel rapporto semestrale sulla politica monetaria. "I recenti indicatori forniscono timidi segnali di stabilizzazione.Il rallentamento globale dell'industria manifatturiera e del commercio sembra essere vicino alla fine,ma leripercussioni dovute al coronain Cina sono uno"(Di venerdì 7 febbraio 2020)

