UFC, Khabib su Cerrone vs McGregor: "Che circo ben organizzato..." (Di venerdì 7 febbraio 2020) Il campione pesi leggeri UFC demolisce l'ultimo match di Notorious, definendolo di fatto una farsa e scagliandosi ancora una volta contro l'irlandese. foxsports

