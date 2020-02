Spaccio, consegnava droga “su ordinazione”: arrestato pregiudicato 60enne (Di venerdì 7 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Nell’ambito di una specifica attività mirata a contrastare il traffico e lo Spaccio di sostanze stupefacenti nella città di Salerno, gli agenti della Polizia di Stato della Squadra Mobile – Sezione Criminalità Diffusa, nella serata di ieri 6 febbraio, effettuavano un servizio di osservazione e pedinamento nelle zone di via Ostaglio e via delle Calabrie, in zona Fuorni a Salerno, ove era stata segnalata una fiorente attività di Spaccio gestita da un soggetto, pluripregiudicato, noto alle forze dell’ordine anche per il legame con gruppi della criminalità organizzata, identificato per M.D., salernitano di anni 60. Lo stesso potendo contare sulla disponibilità di ben tre telefonini, a bordo di un’utilitaria, riceveva i contatti, utilizzando una diffusissima piattaforma di messaggistica e consegnava la sostanza stupefacente direttamente ... anteprima24

