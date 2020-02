Se ti ha trasformato nella sua bambola, non è amore (Di venerdì 7 febbraio 2020) Scenate di gelosia, imposizioni, possessione sono solo alcune delle caratteristiche di un amore malato da cui ogni donna dovrebbe fuggire via. Chi vuole gestire gli altri, è evidente, non sa gestire se stesso e avete il diritto e il dovere di non mettere la vostra vita nelle mani di uomini così. L’amore non è questo. Non è un continuo ricevere ordini, anche se sotto forma di consigli. Non è impedire di uscire con gli amici o di vestirsi come si vuole, non siamo bambole e non dovremmo permettere mai a nessuno di trattarci così. Convincersi che quella gelosia e possessione è ad esempio soltanto un’insicurezza dovuta dal troppo amore è una menzogna che raccontiamo a noi stesse. La voglia di amare e l’idealizzazione dell’uomo che abbiamo al nostro fianco troppe volte ci fa trasfigurare la realtà. I valori sui quali una coppia si mantiene in equilibrio non sono questi. Trovate un uomo che vi ... dilei

