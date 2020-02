Sarri: «Il Verona ha un allenatore di livello, sta facendo una gran stagione» – VIDEO (Di venerdì 7 febbraio 2020) Il tecnico della Juventus Sarri ha elogiato in conferenza stampa la stagione finora vissuta dall’Hellas Verona di Juric – VIDEO Maurizio Sarri è intervenuto in conferenza stampa per analizzare la sfida contro l’Hellas Verona, di cui ha elogiato pubblicamente le qualità e l’allenatore dopo una prima parte di stagione straordinaria. Il tecnico della Juventus ha speso parole al miele nei confronti del collega Ivan Juric: «Il Verona ha un allenatore di livello, sta facendo una gran stagione». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

