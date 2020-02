Samantha De Grenet: "Quando mio figlio mi ha chiesto: 'Mamma ma hai un tumore?' sono scoppiata in lacrime" (Di venerdì 7 febbraio 2020) Ricorda il momento in cui ha rivelato al figlio di otto anni di avere un tumore come uno dei più drammatici della sua vita. Samantha De Grenet ha raccontato al settimanale “Chi” quegli attimi: “Brando è tornato dalla Sardegna, mio marito gli dice che ero a letto perché non stavo bene. Sento mentre sale le scale correndo. Quando mi vede, si paralizza. In modo molto leggero gli svelo che cosa mi era accaduto, ma senza pronunciare la parola tumore. Lui capisce che c’è qualcosa che va ‘oltre’. Provo a sminuire tutto, ma lui mi dice: ‘Mamma, ma hai un tumore?’. Lì sono crollata e ho raccontato la verità. sono scoppiata in lacrime. Poi ho recuperato le forze e ho spiegato a Brando che era andato tutto bene”.La De Grenet aveva deciso di tenere lontano il figlio durante l’operazione di ... huffingtonpost

