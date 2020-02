Prima intervista per Parmitano: “Mi sento in forma” (Di venerdì 7 febbraio 2020) “Mi sento molto in forma per essere appena rientrato da una missione di lunga durata“: l’astronauta Luca Parmitano rassicura sulle sue condizioni di salute a poche ore dal rientro a Terra dalla missione Beyond. Lo fa in un’ intervista video all’Agenzia Spaziale Europea (Esa), registrata nella notte, dopo il suo arrivo in Germania, nel Centro per l’addestramento degli astronauti europei di Colonia. “L’impatto fisico è molto strano. Tutto sembra pesante. Non ricordi che cosa significa avere le spalle, toccare le braccia, il peso del collo. E’ stato più facile rispetto alla Prima volta. Forse, mentalmente, ero più preparato. Mi sono sentito molto bene durante tutte le fasi dell’atterraggio”, ha aggiunto.L'articolo Prima intervista per Parmitano: “Mi sento in forma” Meteo Web. meteoweb.eu

