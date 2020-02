Piano Periferie, progetti contestati da Altrabenevento: carte in Procura e a palazzo Chigi (Di venerdì 7 febbraio 2020) Tempo di lettura: 5 minutiBenevento – Sette milioni di euro per una costruzione da realizzare sul suolo del Terminal sull’ex Collegio La Salle secondo un progetto affidato dal Comune di Benevento ad una impresa casertana? No grazie. Altrabenevento non ci sta e presenta un esposto in Procura ed una relazione al Presidente del Consiglio dei Ministri contro l’Amministrazione comunale del dimissionario Clemente Mastella. L’annuncio è stato dato oggi dall’azssociazione presieduta da Gabriele Corona nel corso di un incontro con la stampa che si è tenuto presso la sede del consorzio “Sale della Terra”, in via San Pasquale. Ad esprimere consenso per la mossa di Altrabenevento sono stati il consigliere comunale Italo Di Dio, l’ex dirigente comunale Salvatore Zotti, e l’esponente di “Civico 22” Pasquale Basile. “La Presidenza del Consiglio dei Ministri (governo Renzi) con il Bando ... anteprima24

