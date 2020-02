Papa Francesco, "Dio non è Mandrake"/ Video "Se vedo cristiani troppo puliti dico..." (Di venerdì 7 febbraio 2020) Papa Francesco, "Dio non è un Mandrake con la bacchetta magica", Video: lunga intervista con don Marco Pozza. "Quando vedo cristiani troppo puliti penso che..." ilsussidiario

SkyTG24 : Papa Francesco: 'Dio non è Mandrake e non ha la bacchetta magica' - vaticannews_it : Preghiamo affinché il grido dei fratelli #migranti, caduti nelle mani di trafficanti senza scrupoli e vittime della… - SkySportF1 : ?? Giornata da ricordare per @Anto_Giovinazzi ? Casco autografato dal Papa #SkyMotori #F1 #Formula1 -