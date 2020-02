Oroscopo weekend Simon & the Stars da sabato 8 a domenica 9 febbraio (Di venerdì 7 febbraio 2020) Oroscopo weekend di Simon & the Stars: previsioni 8-9 febbraio 2020 Preludio al weekend (8-9 febbraio) e quindi è tempo dell’Oroscopo di Simon and the Stars segno per segno (tratto dal suo sito ufficiale). Ariete: oggi grande fatica. Situazione astrologica sottotono. Potranno affidarsi alle giornate di sabato e domenica. Toro: potranno trovare delle valide situazioni soprattutto nel corso di questo fine settimana. Le coppie manterranno una certa stabilità, anche se alcuni vorrebbero guardare l’orizzonte in cerca di qualcosa di nuovo. Gemelli: da questo fine settimana torna favorevole il pianeta Venere. Il weekend sarà il momento migliore per parlare e per ritrovare la complicità con il partner. Cancro: oggi possono contare sulla Luna nel segno. Nelle prossime settimane capiranno se una storia vale la pena di viverla oppure no. Simon and the Stars weekend, Oroscopo ... lanostratv

