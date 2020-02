Orario Napoli-Lecce e su che canale vederla in tv: data, programma, probabili formazioni (Di venerdì 7 febbraio 2020) Dopo meno di una settimana dalla chiusura dell’ultimo turno di Campionato, torna nel weekend la Serie A TIM 2020, che tra le altre sfide propone quella tra Napoli e Lecce, pronte a sfidarsi domenica pomeriggio in quel dello Stadio San Paolo; in un match valido per la ventitreesima giornata del massimo campionato, la quarta del girone di ritorno. La sfida si svolgerà – come detto – quindi il 9 febbraio 2020, a partire dalle ore 15, nella città partenopea, e sarà trasmessa in diretta televisiva esclusiva da Sky Sport, precisamente sul canale 202 del bouquet satellitare, ma anche in streaming, sulla piattaforma in abbonamento Sky Go. Il programma della partita: Serie A calcio 2020 Domenica 9 febbraio 2020 Ore 15 Napoli-Lecce Sky Sport 202, Sky Go Napoli (4-3-3): Meret; Mario Rui, Manolas, Koulibaly, Di Lorenzo; Demme, Zielinski, Allan; Callejon, Milik, Insigne. All. ... oasport

