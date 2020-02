Masterchef 9, intervista a Milenys e Giada: eliminate il 6 febbraio (Di venerdì 7 febbraio 2020) Masterchef 9: Abbiamo incontrato Milenys e Giada, eliminate nel corso della puntata del 6 febbraio. Guarda la nostra intervista Questa settimana a dover dire addio alla cucina di Masterchef 9 sono state Milenys e Giada, eliminate nella puntata andata in onda giovedì 6 febbraio dopo aver perso: la prima dopo aver sbagliato la preparazione di un hamburger e la seconda al pressure dopo aver sbagliato la preparazione di una parte non nobile del manzo. Sembrano essere entrambe d’accordo con la loro eliminazione: “quello che ho sbagliato è che un giorno ci può stare che uno non si trova nelle piene facoltà nel fare le cose. Però va bene lo stesso perché quando un perde deve andare avanti e mantenere comunque il sorriso ed essere contento perché capito dove si ha sbagliato,” dichiara ai nostri microfoni Milenys. Anche Giada sembra essere dello stesso avviso: “la carne è ... dituttounpop

rosssfuturewife : @NicoloDuchini ho visto la tua intervista su Masterchef magazine, e ho notato le canzoni messe in sottofondo... ma… - amessinabottle : @FBrischetto Posso farle un'intervista sulla sua esperienza a Masterchef di qualche anno fa? E' per un periodico on… - infoitcultura : MasterChef, l’eliminato della settima puntata: intervista ad Annamaria -