Mamma e figlio morti in casa, la scoperta choc nel cuore della città (Di venerdì 7 febbraio 2020) Dolore e sgomento a Modena, dove i corpi senza vita di una anziana madre, di 80 anni, e del figlio, 56enne, sono stati trovati all’interno di una palazzina di via Tamburini . A fare la macabra scoperta sono stati i Vigili del Fuoco, chiamati per accedere all’appartamento. Al momento non si sa cosa possa aver determinato la morte: non è esclusa alcuna ipotesi, neppure quella accidentale. Ma gli investigatori pensano ad un omicidio-suicidio. Il figlio avrebbe avvelenato l’anziana madre, per poi togliersi la vita a sua volta. La donna è stata trovata in soggiorno, l’uomo nel suo letto. Continua dopo la foto Sul posto oltre ai Vigili del Fuoco sono intervenuti agenti della Polizia Municipale e della Squadra Mobile della Polizia. A quanto si è appreso, nei giorni scorsi, i parenti delle vittime si sarebbero rivolti ai servizi sociali per chiedere di controllare la situazione dei due ... caffeinamagazine

