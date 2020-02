LIVE MotoGP, Test Sepang 2020 in DIRETTA: i fratelli Espargarò davanti a tutti. Bene le Yamaha, Valentino Rossi 6° (Di venerdì 7 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 03.45 Intanto rivediamo l’uscita di Marc Marquez dai box. And the reigning @MotoGP World Champion is out on track for the first time in 2020 at the #SepangTest pic.twitter.com/uZKOEuXU1S — Repsol Honda Team (@HRC MotoGP) February 7, 2020 03.43 P. Espargarò, Pedrosa, Quartararo, Rossi, Rins sono rientrati ai box. Marc Marquez non riesce a migliorarsi, probabilmente stanno emergendo delle difficoltà fisiche. 03.43 A questo punto solo Andrea Dovizioso e Bradley Smith non hanno percorso nemmeno un giro. 03.42 Bella risalita di Franco Morbidelli, settimo a 0.823: è ad appena mezzo decimo da Rossi. 03.42 Finalmente Marc Marquez. I primi tre giri cronometrati del Campione del Mondo sono però stati molto difficili, lo spagnolo è 16° a 2.792. 03.41 Fabio Quartararo sopravanza Valentino Rossi di nove centesimi ed è quinto a 0.682 dal ... oasport

