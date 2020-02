Lazio, recuperati Correa e Caicedo ma Inzaghi perde Lulic (Di venerdì 7 febbraio 2020) La Lazio si è allenata a Formello in vista del match di domenica contro il Parma: due recuperi e un infortunato La Lazio ha svolto una seduta d’allenamento a Formello in vista del match di domenica contro il Parma. Due buone notizie e una cattiva per Simone Inzaghi: il tecnico biancoceleste potrà contare su Caicedo che si è allenato col gruppo dopo l’affaticamento al polpaccio e Correa. perderà invece Lulic. il numero 19 ha svolto degli accertamenti in Paideia ed è in forte dubbio per Parma per il dolore alla caviglia sinistra. LEGGI LA PROBABILE FORMAZIONE SU LazioNEWS 24 Leggi su Calcionews24.com calcionews24

