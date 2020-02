La regina conferma la data delle nozze di Beatrice di York. Ma Harry e Meghan ci saranno? (Di venerdì 7 febbraio 2020) Beatrice di York ed Edoardo Mapelli Mozzi a LondraBeatrice di York ed Edoardo Mapelli Mozzi a LondraBeatrice di York ed Edoardo Mapelli Mozzi a LondraBeatrice di York ed Edoardo Mapelli Mozzi a LondraBeatrice di York ed Edoardo Mapelli Mozzi a LondraLa regina conferma. Dopo le ultime indiscrezioni, le nozze di Beatrice di York hanno finalmente una data (e una location) ufficiale. Come riporta un comunicato di Buckingham Palace, la primogenita di Andrea di York e di Sarah Ferguson, 31 anni, sposerà Edoardo Mapelli Mozzi il prossimo 29 maggio 2020. La cerimonia sarà nella The Chapel Royal, a St James’s Palace. Il ricevimento privato, invece, si terrà nei giardini di Buckingham Palace. eÈ stata Elisabetta II a offrire Buckingham alla nipote. Un gesto di cortesia, hanno fatto sapere gli esperti di royal family, per esprimerle la sua vicinanza dopo il brutto scandalo che ha travolto il ... vanityfair

vickenzyme : #Alketa si conferma la vera regina di questo Festival ?? #festivalsanremo2020 #Sanremo2020 - shondorhimes : Il nome Cassiopea pare possa includere i significati di vanitosa, dal volto brillante, che parla con ostentazione.… - Giadamarcucci3 : Quei legami con la rete Soros della nuova star delle sardine - -