Karate, Europei giovanili 2020: medaglia d’oro per Sonia Inzoli e Matilde Galassi, argento per Irene Marturano (Di venerdì 7 febbraio 2020) Oggi a Budapest (Ungheria) è andata in scena la giornata inaugurale degli Europei giovanili 2020 di Karate. Sui tatami ungheresi si è svolto tutto il programma relativo alla categoria dei cadetti (14-15 anni), mentre le categorie di juniores (16-17 anni) e under 21 (18-20 anni) sono state chiamate in causa soltanto per quanto concerne il kata. Le più grandi soddisfazioni sono arrivate proprio dal kata, specialità nella quale l’Italia ha conquistato ben 4 medaglie (oro per Sonia Inzoli e Matilde Galassi, bronzo per Thomas Galeotti e Carolina Amato); soltanto una medaglia invece dal kumite (l’argento di Irene Marturano). Andiamo a vedere nel dettaglio quanto accaduto. KATA CADETTI La regina del kata femminile è stata l’azzurra Sonia Inzoli, che con il punteggio di 24.92 si è aggiudicata il confronto in finale con la spagnola Azahara Perez Alvez. Sono giunte ottime ... oasport

