Incidente a Costigliole d’Asti, tragico schianto con l’auto: morto 48enne (Di venerdì 7 febbraio 2020) Ennesimo caso di Incidente stradale, questa volta fatale: è accaduto nel comune di Costigliole d’Asti, in Piemonte, alle prime luci della mattina del 7 febbraio. A rimetterci la vita è stato un uomo di 48 anni. Incidente a Costigliole d’Asti Il drammatico Incidente si è verificato la mattina del 7 febbraio, nell’astigiano, poco prima delle otto di mattina. Alla guida dell’auto c’era un 48enne di origini macedoni, residente a Santo Stefano Belbo, in provincia di Cuneo. L’unica auto coinvolta è una Fiat Stilo, sulla quale viaggiava l’uomo, da solo. La vittima infatti è l’unica persona coinvolta nell’Incidente. La dinamica dell’Incidente Non è ancora del tutto chiara la dinamica dell’Incidente e le cause dello schianto. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo stava andando al lavoro alla guida della sua auto. ... notizie

BlitzQuotidiano : Costigliole d’Asti, schianto mortale mentre va al lavoro: forse un malore - StampaAsti : Incidente mortale a Costigliole d’Asti -