Grande Fratello Vip: Carlotta Maggiorana torna sui social, il messagio ai fan (Di venerdì 7 febbraio 2020) Carlotta Maggiorana dopo essersi ritirata dal reality è tornata sui social. Ecco che cosa ha scritto ai suoi fan Grande Fratello Vip: Carlotta Maggiorana dopo il ritiro torna attiva sui social Lunedì 3 febbraio è andata in onda la nona puntata della quarta edizione del Grande Fratello Vip condotta da Alfonso Signorini. Quest’ultimo aveva annunciato all’inizio della serata che non ci sarebbe stata nessuna eliminazione. Infatti, il concorrente meno votato tra quelli al televoto era semplicemente il primo al televoto della settimana prossima. Tuttavia, ad un certo punto, Carlotta Maggiorana ha detto di voler abbandonare il programma. Alfonso le ha fatto vedere il suo “best” all’interno della Casa più spiata d’Italia, lei ha ringraziato di cuore per la bellissima esperienza ma continuava ad avere degli attacchi di panico e a non dormire. Anche secondo i ... kontrokultura

