F1, Test di Barcellona 2020 tutti in diretta su Sky: il programma completo della sei giorni del Montmelò (Di venerdì 7 febbraio 2020) Una bella notizia per gli appassionati di Formula Uno: i Test di Barcellona saranno trasmessi in diretta completa da Sky Sport. La notizia è stata ufficializzata questa mattina dal sito F1.com, con la conferma che l’emittente satellitare si è assicurata i diritti di trasmissione del primo antipasto della stagione sul circuito del Montmelò. Si partirà dalla giornata di mercoledì 19 febbraio, con il programma che si svilupperà su due finestre, rispettivamente da mercoledì 19 febbraio a venerdì 21 e da mercoledì 26 a venerdì 28. Ogni sessione comincerà alle ore 9.00 del mattino per poi concludersi alle 18.00 (con un’ora di pausa a metà giornata), perciò saranno ben 48 le ore a disposizione dei team per raccogliere il maggior numero di dati possibili prima di preparare la vettura definitiva del Gran Premio d’Australia. IN TV — Prevista la diretta tv su Sky Sport (sul ... oasport

