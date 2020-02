Cena con Delitto – Knives Out | Il sequel si fa, è ufficiale! (Di venerdì 7 febbraio 2020) Il sequel del film Cena con Delitto – Knives Out, di Rian Johnson si fa. La notizia è assolutamente ufficiale! Lionsgate è al lavoro per preparare il sequel della pellicola che ha visto protagonisti molti volti noti di Hollywood. Su tutti ovviamente il detective Daniel Craig e poi tanti attori di serie A, tra i … L'articolo Cena con Delitto – Knives Out Il sequel si fa, è ufficiale! proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

gualtierieurope : Con il @PD_ROMA e i cittadini dell'#Esquilino a cena da Sonia, uno dei ristoranti simbolo della comunità cinese a R… - AuroVena : RT @hiddlestonela: Joaquin Phoenix ieri sera si è presentato alla cena con tutti i nominati agli #Oscars2020 con lo stesso entusiasmo con c… - disturbialien : RT @ourlittletalks_: Mi sono fatta un té, il té contiene teina quindi dovrei riuscire a rimanere sveglia. A cena invece bevo coca cola con… -