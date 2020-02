Bologna, Tomiyasu: «La Roma è una grande squadra, non è facile» (Di venerdì 7 febbraio 2020) Il difensore giapponese del Bologna, Takehiro Tomiyasu, ha parlato prima della sfida contro la Roma: ecco le sue parole Il difensore giapponese del Bologna, Takehiro Tomiyasu, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dall’inizio della gara contro la Roma. Ecco le parole sulla partita del difensore classe 1998, rientrato oggi dalla squalifica. Tomiyasu – «Oggi non è facile perché la Roma è una grande squadra, ma dobbiamo pensare a ciò che dobbiamo fare in campo. Dipende da come giochiamo». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

